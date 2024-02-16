Центр развития перспективных технологий отчитался в снижении цены на сухое молоко. В России оно подешевело на девять процентов, сообщают эксперты.

- В четвертом квартале 2023 года в рознице стоимость сухого молока составила 689 рублей за килограмм. За аналогичный период 2022 года показатель был выше - 756 рублей за килограмм, - говорится в сообщении.

Коснулось уменьшение цен и оптового сегмента - здесь сумма за тонну составила на 15,5 процента ниже, чем в 2022 году. Однако, как отметил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, такое снижение не повлияло на ценник детского питания, где сухое молоко один из главных компонентов. Стоимость сохранилась на прежнем уровне.