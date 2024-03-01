Слухи о готовящемся присоединении Приднестровья к России распространял Кремль, уверена президент Молдавии Майя Санду. Однако, в реальности, впервые эта неподтвержденная информация появилась в молдавских СМИ, получающих финансирование из Румынии, пишет РИА "Новости".

Фейк о том, что Приднестровье попросит Москву взять её к себе в состав, распространился накануне съезда депутатов непризнанной республики. Однако на съезде было только принято обращение к России с просьбой в решении вопроса экономической блокады.









