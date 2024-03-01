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Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:21

Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья

Слухи о готовящемся присоединении Приднестровья к России распространял Кремль, уверена президент Молдавии Майя Санду. Однако, в реальности, впервые эта неподтвержденная информация появилась в молдавских СМИ, получающих финансирование из Румынии, пишет РИА "Новости".

Фейк о том, что Приднестровье попросит Москву взять её к себе в состав, распространился накануне съезда депутатов непризнанной республики. Однако на съезде было только принято обращение к России с просьбой в решении вопроса экономической блокады.





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