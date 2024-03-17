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Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:14

Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь

В столице Молдовы произошла провокация. В посольстве России в Кишиневе, где проходит в эти дни голосования на выборах президента России. Неизвестный метнул в здание бутылки с зажигательной смесью — "коктейль Молотова". сотрудникам посольства удалось предотвратить возгорание. Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 54-летний гражданин республики Молдова, сообщает ТАСС.

В итоге, ни люди, пришедшие проголосовать, ни сотрудники диппредставительства не пострадали. Избирательный участок после короткого перерыва, продолжил работать, сообщил пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков. Также сообщается, что желающие отдать голос на выборах выстроились в большую очередь перед посольством.

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