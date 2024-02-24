Экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон рассказал о том, что разрыв отношений с российским Газпромом привел республику к убыткам. Ущерб составил более одного миллиарда долларов.
- Осенью 2021 года можно было договориться с русскими о другой цене, сообщил Додон. - Ущерб может быть оценен в сумму более миллиарда долларов. Я сейчас не шучу, могу сделать расчеты.
Также политик считает, что экономика Молдавии от этого сильно пострадала. Выросли цены на энергоресурсы - на газ в семь раз, на электричество в четыре раза. Инфляция в республике в 2023 году тоже стала рекордной, дойдя до планки 30,2%.
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