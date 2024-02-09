Руководитель Поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы» рассказал о вопиющем случае вандализма. В Молдавии с братской могилы воинов-освободителей "украли" памятник советским солдатам.

- Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке, говорится в сообщении.

Автор сообщения также посетовал на то, что все произошло "втихую, средь бела дня". Таким образом, считает он, уничтожается память о героях Великой Отечестенной войны.

В планах активистов направить заявление в Генеральную прокуратуру.