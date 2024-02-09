Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
В Молдавии пропал памятник советским солдатам
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:24

В Молдавии пропал памятник советским солдатам

Руководитель Поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы» рассказал о вопиющем случае вандализма. В Молдавии с братской могилы воинов-освободителей "украли" памятник советским солдатам.

- Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке, говорится в сообщении.

Автор сообщения также посетовал на то, что все произошло "втихую, средь бела дня". Таким образом, считает он, уничтожается память о героях Великой Отечестенной войны.

В планах активистов направить заявление в Генеральную прокуратуру.

Мир

Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга

Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга

Женщины требуют обещанную ротацию.

Читать полностью
Военкоматы Украины начнут работать круглосуточно

Военкоматы Украины начнут работать круглосуточно

Полномочия военкоматов расширили: теперь все действия работники могут производить днем и ночью.

Читать полностью

Общество

В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.

Читать полностью
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения

Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения

Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.

Читать полностью

Новости