Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу озвучил мнение, что России нельзя открывать в Приднестровье избирательные участки
- Открытие участков на левом берегу Днестра или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях - это неправильно и незаконно, - заявил спикер. - Мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии.
Свое высказывание, которое звучит как угроза, он подтвердил словами о ранее открываемых избирательных участках. Как сообщил Гросу, «это было незаконно и сговором».
Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта. Россия попросила Молдавию открыть избирательные участки для голосования на своей территории. 29 января глава молдавского МИДа Михай Попшой заявил, что этот вопрос еще находится на обсуждении.
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