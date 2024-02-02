Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу озвучил мнение, что России нельзя открывать в Приднестровье избирательные участки

- Открытие участков на левом берегу Днестра или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях - это неправильно и незаконно, - заявил спикер. - Мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии.

Свое высказывание, которое звучит как угроза, он подтвердил словами о ранее открываемых избирательных участках. Как сообщил Гросу, «это было незаконно и сговором».

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта. Россия попросила Молдавию открыть избирательные участки для голосования на своей территории. 29 января глава молдавского МИДа Михай Попшой заявил, что этот вопрос еще находится на обсуждении.