Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика рассматривает покупку российского газа после того как отопительный сезон закончится. Голубое топливо требуется для внутренних нужд.

- Все зависит от цены, - подчеркнул Парликов. - Мы подсчитали, что тот объем газа, который поставляет Газпром - 5,7 млн кубических метров в сутки - выгоднее отдавать в приднестровский регион, чтобы получать более дешевую электроэнергию. Я не вижу в этом проблемы.

Молдавия, по его словам, будет стремиться покупать газ по самым выгодным ценам. Однако при этом Парликов отметил, что «эпоха бесплатного российского газа» заканчивается, а значит, «за газ придется платить по рыночным ценам».