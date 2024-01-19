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«За газ придется платить по рыночным ценам»: В Молдавии не исключают закупки российского газа
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:10

«За газ придется платить по рыночным ценам»: В Молдавии не исключают закупки российского газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика рассматривает покупку российского газа после того как отопительный сезон закончится. Голубое топливо требуется для внутренних нужд.

- Все зависит от цены, - подчеркнул Парликов. - Мы подсчитали, что тот объем газа, который поставляет Газпром - 5,7 млн кубических метров в сутки - выгоднее отдавать в приднестровский регион, чтобы получать более дешевую электроэнергию. Я не вижу в этом проблемы.

Молдавия, по его словам, будет стремиться покупать газ по самым выгодным ценам. Однако при этом Парликов отметил, что «эпоха бесплатного российского газа» заканчивается, а значит, «за газ придется платить по рыночным ценам».

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