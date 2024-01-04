Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля рассказал о том, что в республике ощущается дефицит молока. Об этом он заявил на брифинге. По словам чиновника, производители способны покрыть лишь небольшую часть спроса.

- За первые шесть месяцев прошлого года мы произвели 28 тысяч литров отечественного продукта, тогда как потребность составляет 568 тысяч, - подчеркнул министр.

Особенно обидно эти цифры выглядят на фоне того, что ранее Молдавия была крупным производителем молока. Теперь же республика стала импортером продукции.

Сейчас Минсельхоз разрабатывает программу финансирования, которая поможет фермерам увеличивать и содержать поголовье коров. Планируется, что к 2025 году количество животных увеличится до 20 тысяч, а производить они смогут не менее 160 тысяч литров молока. Это покроет 40% внутреннего потребления.