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МОК угрожает россиянам отстранением на Олимпиаде за флаг или символ Z
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:47

МОК угрожает россиянам отстранением на Олимпиаде за флаг или символ Z

Российским спортсменам угрожают дисквалификацией за флаг или символ Z на Олимпийских играх в Париже.

Процедуру, грозящую россиянам отстранением от участия в Олимпиаде, запустят в случае демонстрации ими символа Z. Также атлетам нельзя "размахивать флагом". Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он дал интервью агентству Франс Пресс, пишет РИА Новости. Бах добавил, что политические демонстрации все еще запрещены как на соревнованиях, так и на церемонии награждения.

Фото: flickr.com/Департамент культуры и спорта Великобритании ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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