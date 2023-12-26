Кабинет министров Украины представил на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, касающийся мобилизации. Документальное содержание текста пока неизвестно, сообщают СМИ.

Название документа - «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Киев давно рассматривает возможность призыва новобранцев в ВСУ, но постоянно сталкивается со сложностями. Так, например, командование армии требует дополнительно 500 тысяч военных, однако генерал Марченко в свою очередь пытается объяснить, что это просто физически невозможно. Количество добровольцев сократилось до нуля.

Также уже было заявлено, что о демобилизации не стоит даже и мечтать до тех пор, пока конфликт не будет разрешен, что тоже не прибавило будущим солдатам оптимизма.