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Главком ВСУ Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации 500 тыс. украинцев
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 16:57

Главком ВСУ Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации 500 тыс. украинцев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опроверг заявления о запросе мобилизации 500 тыс. человек со стороны командования, сообщает ТАСС.

"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное" — заявил Залужный.

Он отказался раскрывать конкретные цифры мобилизационного плана, ссылаясь на военную тайну.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запросе призыва еще 500 тыс. военнослужащих, что предполагает дополнительные расходы в размере 500 млрд гривен (приблизительно $13,4 млрд).

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