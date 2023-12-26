Главком ВСУ Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации 500 тыс. украинцев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опроверг заявления о запросе мобилизации 500 тыс. человек со стороны командования, сообщает ТАСС.
"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное" — заявил Залужный.
Он отказался раскрывать конкретные цифры мобилизационного плана, ссылаясь на военную тайну.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запросе призыва еще 500 тыс. военнослужащих, что предполагает дополнительные расходы в размере 500 млрд гривен (приблизительно $13,4 млрд).
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