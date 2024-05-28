Минфине РФ 28 мая внес поправки в правительство России по совершенствованию налоговой системы. Однако в ведомстве предложили вывести доходы участников специальной военной операции на Украине из-под прогрессивной шкалы налога.
Для них собираются сохранить прежний порядок налогообложения.
Ранее Минфин опубликовал предложение, которое предполагает переход к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13 процентов теперь останется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Самая же высокая ставка — 22 процента для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Доходы тех, кто участвует в спецоперации, не попадут под повышение НДФЛ", — сообщает РИА Новости.
Отмечается, что налоговые изменения не коснутся большинства граждан, затронут только 3,2 процента работающего населения.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ольга Балашова, Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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