Минфине РФ 28 мая внес поправки в правительство России по совершенствованию налоговой системы. Однако в ведомстве предложили вывести доходы участников специальной военной операции на Украине из-под прогрессивной шкалы налога.

Для них собираются сохранить прежний порядок налогообложения.

Ранее Минфин опубликовал предложение, которое предполагает переход к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13 процентов теперь останется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Самая же высокая ставка — 22 процента для доходов выше 50 миллионов рублей.

"Доходы тех, кто участвует в спецоперации, не попадут под повышение НДФЛ", — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что налоговые изменения не коснутся большинства граждан, затронут только 3,2 процента работающего населения.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ольга Балашова, Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).