Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Минфин: доходы участников СВО не попадают под повышение НДФЛ
  1. Главная
  2. Общество
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 22:52

Минфин: доходы участников СВО не попадают под повышение НДФЛ

Минфине РФ 28 мая внес поправки в правительство России по совершенствованию налоговой системы. Однако в ведомстве предложили вывести доходы участников специальной военной операции на Украине из-под прогрессивной шкалы налога.

Для них собираются сохранить прежний порядок налогообложения.

Ранее Минфин опубликовал предложение, которое предполагает переход к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13 процентов теперь останется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Самая же высокая ставка — 22 процента для доходов выше 50 миллионов рублей.

"Доходы тех, кто участвует в спецоперации, не попадут под повышение НДФЛ", — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что налоговые изменения не коснутся большинства граждан, затронут только 3,2 процента работающего населения.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ольга Балашова, Вадим Савицкий (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).

Мир

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве

Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.

Читать полностью
Аналитик Боснич: США и Польша исчезнут в войне с Россией

Аналитик Боснич: США и Польша исчезнут в войне с Россией

Если Запад реализует свои угрозы в адрес Москвы, многие из стран могут исчезнуть с карты мира после ракетных ударов, пишет Драго Боснич в InfoBRICS. Угрожать России — просто безумие, убеждён эксперт.

Читать полностью

Общество

Эндокринолог Медведева призвала выбросить вредящую здоровью колбасу

Эндокринолог Медведева призвала выбросить вредящую здоровью колбасу

Эндокринолог Елена Медведева рассказала, какой продукт пора исключить из рациона из-за вредного воздействия на здоровье. В интервью порталу Gorodche.ru она отметила, что обычная колбаса наносит значительный ущерб организму из-за высокого содержания соли и вредных добавок.

Читать полностью
Дерматолог Авраменко: при диабетической гангрене ноготь почернеет

Дерматолог Авраменко: при диабетической гангрене ноготь почернеет

Изменения цвета и формы ногтей могут сигнализировать о развитии серьёзных заболеваний, включая угрожающие жизни, сообщила дерматовенеролог Ирина Авраменко журналистам "АиФ". Она рассказала о способах определения заболеваний по ногтям.

Читать полностью

Новости