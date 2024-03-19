Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня сеанс видеосвязи с командой космонавтов, которые 21-го марта отправятся на МКС.
Российский космонавт Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская входят в основной экипаж корабля "Союз МС-25". На нем же с Байконура полетит и американка Трейси Дайсон.
Глава Белоруссии попросил россиянина "приглядывать" за коллегой Мариной, чтобы ту не похитили американцы в свой сегмент на МКС. Космонавт Новицкий пообещал Лукашенко, что та будет заходить в иностранный сегмент только с командиром.
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