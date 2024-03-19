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Александр Лукашенко пошутил, что астронавты похитят белорусскую космонавтку
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:00

Александр Лукашенко пошутил, что астронавты похитят белорусскую космонавтку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня сеанс видеосвязи с командой космонавтов, которые 21-го марта отправятся на МКС.

Российский космонавт Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская входят в основной экипаж корабля "Союз МС-25". На нем же с Байконура полетит и американка Трейси Дайсон.

Глава Белоруссии попросил россиянина "приглядывать" за коллегой Мариной, чтобы ту не похитили американцы в свой сегмент на МКС. Космонавт Новицкий пообещал Лукашенко, что та будет заходить в иностранный сегмент только с командиром.

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