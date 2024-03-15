Сегодня космонавты Роскосмоса находящиеся на орбите Земли на орбитальной станции МКС приняли участие в голосовании на выборах президента России, которые проходят в эти дни. Связь с Землей производилась по защищенному каналу связи.

Участники 70-ой длительной экспедиции — Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин — проголосовали через доверенного представителя на Земле — Игоря Трифонова,

главу городского округа Подмосковного Королёва. Именно в этом населенном пункте находится РКК "Энергия", где производится космическая техника. Там же находится Центр управления полетами (ЦУП).