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Космонавты
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:58

Космонавты "Роскосмоса" проголосовали прямо с орбиты

Сегодня космонавты Роскосмоса находящиеся на орбите Земли на орбитальной станции МКС приняли участие в голосовании на выборах президента России, которые проходят в эти дни. Связь с Землей производилась по защищенному каналу связи.

Участники 70-ой длительной экспедиции — Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин — проголосовали через доверенного представителя на Земле — Игоря Трифонова,

главу городского округа Подмосковного Королёва. Именно в этом населенном пункте находится РКК "Энергия", где производится космическая техника. Там же находится Центр управления полетами (ЦУП).

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