С космодрома Байконур, расположенного в степи Казахстана, сегодня отправил на орбиту очередную ракету с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" к Международной космической станции, сообщает канал "Роскосмоса".

"Старт произошел сегодня в 06:25 мск с 31-й площадки Байконура взлетела ракета "Союз-2.1а". Выведение "Прогресса МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно!", - сообщает пресс-центр госкорпорации.

Запланированная стыковка корабля с МКС произойдет послезавтра, 17 февраля в 09:12 мск. "Прогресс" присоединится к модулю "Звезда". В грузовике находится более 2,5 тонны грузов: научная аппаратура, еда, вода и другие расходные материалы для жизнеобеспечения космонавтов на орбите, сообщает ТАСС.