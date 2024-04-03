Снижение призывного возраста позволит привлечь к службе еще 467 тысяч человек в Украине. Вчера президент Зеленский подписал закон об изменении возраста с 27 до 25 лет, с которого можно мобилизовать граждан.
СМИ указывают, что реальную цифру сложно определить, так как это только расчетные статистические данные. Помимо снижения возрастного порога, президент Украины также отменил статус "ограниченно годен" для мобилизации.
Не только граждане Украины, но и граждане других стран могут быть призваны, если они проживают на территории страны более 1 года.
Кроме того, готовится новый закон о мобилизации, который, вероятно, позволит пополнить ряды ВСУ дополнительными новобранцами.
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