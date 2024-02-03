Минздрав заявляет, что медицинская помощь гражданам хуже оказываться не будет только из-за того, что переходу на МКБ-11 приостановлен.
Минздрав решил поставить на паузу реализацию в стране Международной классификации болезней 11-го пересмотра из-за возможного противоречия традиционным семейным ценностям государства и угрозы продвижения западных сомнительных тенденций, окоторых говорят церковь и общественные организации.
Сейчас в информационном пространстве идут активные дискуссии на тему того, не является ли новый международный документ попыткой легализовать извращения, в частности разные сексуальные растройства, смену пола и т. п.
"Решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации", — сообщает Минздрав.
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Такую информацию обнародовали западные СМИ.
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