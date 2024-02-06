Американский лидер Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе перепутал президентов Франции Макрона и Миттерана, сообщив, что с последним недавно встречался, сообщает Foxnews.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год, и его нет в живых уже почти 30 лет.

О том, что Джо Байден умственно неполноценен полагают 59% граждан США. Это показал опрос Rasmussen Reports, а соратники Байдена по партии не верят в его победу на выборах, по данным Bloomberg.

Оговорки, странные шутки, падения и рукопожатия с тенями и т. п. - всё это делает человек, возраст которого перевалил за восьмой десяток, но который вновь упорно баллотируется на выборах президента в текущем 2024 году.