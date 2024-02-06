Американский лидер Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе перепутал президентов Франции Макрона и Миттерана, сообщив, что с последним недавно встречался, сообщает Foxnews.
Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год, и его нет в живых уже почти 30 лет.
О том, что Джо Байден умственно неполноценен полагают 59% граждан США. Это показал опрос Rasmussen Reports, а соратники Байдена по партии не верят в его победу на выборах, по данным Bloomberg.
Оговорки, странные шутки, падения и рукопожатия с тенями и т. п. - всё это делает человек, возраст которого перевалил за восьмой десяток, но который вновь упорно баллотируется на выборах президента в текущем 2024 году.
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76
В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.
"Рособоронэкспорт" скоро удивит новыми разработками
Отечественная "оборонка" не только успешно справляется с огромным госзаказом в условиях СВО и санкций, но и умудряется торговать своей продукцией через "Рособоронэкспорт" с иностранными партнерами.
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В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.