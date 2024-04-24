Россиянам рассказали о том, как грамотнее всего извлечь клеща из под кожи

Лаборатория исследований клещей в Волгоградской области дала развернутые рекомендации, как извлечь клеща из человека самым безопасным и правильным способом.
1) Извлекать клеща необходимо пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами.
2) Главное при извлечении насекомого не оборвать его хоботок.
3) При окончательном этапе извлечения клеща его следует повернуть вокруг своей оси и аккуратным образом извлечь из под кожи.
4) Место укуса необходимо продезинфицировать спиртовым раствором, йодом или чем-то с высоким содержанием спирта.
5) После проведенной операции рекомендуется как следует вымыть руки с мылом.
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