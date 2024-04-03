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Роспотребнадзор предоставил рекомендации по защите от клещей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:26

Роспотребнадзор предоставил рекомендации по защите от клещей

Советы включают использование специальных средств, таких как репелленты, а также применение определенной одежды — длинные штаны, заправленные в носки и сапоги, с головным убором.

Неспецифическая профилактика также рекомендует регулярно проверять одежду и тело на наличие клещей и удаление их. Для тех, кто находится или работает на эндемичных территориях, специфическая профилактика включает в себя профилактические прививки. Роспотребнадзор подчеркнул важность прививок для всех, кто планирует поездки или работу на подверженных риску территориях, сообщает РИА Новости.

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