Роспотребнадзор предоставил рекомендации по защите от клещей

Советы включают использование специальных средств, таких как репелленты, а также применение определенной одежды — длинные штаны, заправленные в носки и сапоги, с головным убором.

Неспецифическая профилактика также рекомендует регулярно проверять одежду и тело на наличие клещей и удаление их. Для тех, кто находится или работает на эндемичных территориях, специфическая профилактика включает в себя профилактические прививки. Роспотребнадзор подчеркнул важность прививок для всех, кто планирует поездки или работу на подверженных риску территориях, сообщает РИА Новости.