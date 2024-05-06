Организации и предприниматели Белгородской области получат финансовую поддержку от федерального правительства. Сегодня глава правительства Михаил Мишустин подписал документ о выделении 500 миллионов рублей на субсидии.

Эти средства будут направлены на частичную компенсацию отсроченных платежей за страховые взносы и налог на прибыль. О таком решении сообщает агентство РИА Новости.

"В Белгородскую область будет направлено 500 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, — говорится в сообщении. — Средства выделены из резервного фонда кабмина. С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль".

Благодаря этим субсидиям представители бизнеса смогут компенсировать часть расходов, связанных с отсроченными платежами за страховые взносы и налог на прибыль.

Фото: сайт Правительства России/ ( Creative Commons Attribution 3.0)