Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение о том, что страны НАТО не встанут на защиту Украины. Об этом он сообщил в своем интервью после вопроса о возможности размещения на украинской территории близ южной границы Белоруссии войск Запада.
- На украинском направлении 120 тыс. украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России, - прокомментировал Лукашенко. - А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска.
Президент Белоруссии уверен, что эти солдаты не будут защищать Киев. Кроме того, по его мнению, такая же ситуация ждет и Литву, где на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО.
- И не будут они защищать. При первой серьёзной ситуации они сбегут с поля боя, - сказал Лукашенко.
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