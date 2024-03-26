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Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:55

Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение о том, что страны НАТО не встанут на защиту Украины. Об этом он сообщил в своем интервью после вопроса о возможности размещения на украинской территории близ южной границы Белоруссии войск Запада.

- На украинском направлении 120 тыс. украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России, - прокомментировал Лукашенко. - А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска.

Президент Белоруссии уверен, что эти солдаты не будут защищать Киев. Кроме того, по его мнению, такая же ситуация ждет и Литву, где на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО.

- И не будут они защищать. При первой серьёзной ситуации они сбегут с поля боя, - сказал Лукашенко.

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