Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини озадачился требованиями президента Украины Владимира Зеленского и обратился за разъяснениями к Еврокомиссии. Зеленский потребовал от страны аннулирование виз «всем поклонникам Путина», а также высылку их из страны.

- Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми? - говорится в официальном сообщении.

Зеленский также объявил, что составит список лиц, которые, по его мнению, должны подвернуться санкциям. Педичини, в свою очередь, уточнил, могут ли эти слова расцениваться как запугивание и угрозы. При этом он напомнил про определенный сайт, где в публичном доступе размещаются имена и адреса всех, кого создатели считают «врагами Украины». ЕП уже призывал запретить работу сайта, однако на Украине ресурс считают законным.