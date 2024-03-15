Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини озадачился требованиями президента Украины Владимира Зеленского и обратился за разъяснениями к Еврокомиссии. Зеленский потребовал от страны аннулирование виз «всем поклонникам Путина», а также высылку их из страны.
- Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми? - говорится в официальном сообщении.
Зеленский также объявил, что составит список лиц, которые, по его мнению, должны подвернуться санкциям. Педичини, в свою очередь, уточнил, могут ли эти слова расцениваться как запугивание и угрозы. При этом он напомнил про определенный сайт, где в публичном доступе размещаются имена и адреса всех, кого создатели считают «врагами Украины». ЕП уже призывал запретить работу сайта, однако на Украине ресурс считают законным.
Макрон сообщил, что Франция способна противостоять России
Президент надеется, что при эскалации "Россия не победит".
В Германии боятся за жизни миллионов немцев из-за поставок оружия в Киев
Мнение озвучила одна из депутатов Бундестага.
Экономисты порекомендовали методы защиты денег от инфляции
Лучшее средство – краткосрочные вклады.
Аналитик из агентства Circana прогнозирует видеоигре GTA 6 высокую популярность и гигантскую прибыль
Аналитик из агенства Circana Мэт Пискателла заявил, что в этом году ожидается очень сильное падение на покупки игр: самый оптимистичный прогноз минус 2%, а самый пессимистичный - 10%.