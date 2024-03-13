Лидеры германии, Франции и Польши запланировали встречу в берлине. Темой обсуждения станут разногласия по Украине, а состоится мероприятие 15 марта, рассказали авторы публикации в издании Politico.
- Давно назревающая напряженность начала накаляться в конце февраля, - подчеркивают авторы статьи. - Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск воевать на Украине, более осторожный Шольц ответил, исключив использование наземных войск европейских стран.
Также в тексте отмечено, что активность Макрона вызывает раздражение у немецких коллег. Одна из причин - ФРГ оказывает помощь Киеву в большем количестве, чем Франция.
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