Правительство Германии настоятельно не рекомендует жителям страны посещать Россию. С этим обращением к гражданам обратилось Министерство иностранных дел ФРГ. Официальный документ уже опубликован.
Так, чиновники подчеркнули что подобные поездки нежелательны для жителей Германии.
- Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы, - говорится в официальном сообщении.
В число регионов входят Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар. В В МИД ФРГ утверждают, что в России путешественников может ожидать «произвольный арест».
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