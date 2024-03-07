Правительство Германии настоятельно не рекомендует жителям страны посещать Россию. С этим обращением к гражданам обратилось Министерство иностранных дел ФРГ. Официальный документ уже опубликован.

Так, чиновники подчеркнули что подобные поездки нежелательны для жителей Германии.

- Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы, - говорится в официальном сообщении.

В число регионов входят Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар. В В МИД ФРГ утверждают, что в России путешественников может ожидать «произвольный арест».