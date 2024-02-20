Новый национальный проект по сбережению здоровья граждан будет разработан Минздравом по поручению Президента России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко агентству ТАСС.

"Не только модернизация первичного звена, но и скоропомощных подразделений, которые принимают пациентов, — вот эта часть инновационная, то, что было озвучено президентом", — сказал Мурашко.

14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца 2024 года сформировать и обеспечить запуск национального проекта, связанного с развитием современных технологий здоровьесбережения. Правительству ещё предстоит определить источник и размер финансирования на этот нацпроект.