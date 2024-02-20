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Минздрав готовит новый нацпроект по здоровью
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:46

Минздрав готовит новый нацпроект по здоровью

Новый национальный проект по сбережению здоровья граждан будет разработан Минздравом по поручению Президента России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко агентству ТАСС.

"Не только модернизация первичного звена, но и скоропомощных подразделений, которые принимают пациентов, — вот эта часть инновационная, то, что было озвучено президентом", — сказал Мурашко.

14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца 2024 года сформировать и обеспечить запуск национального проекта, связанного с развитием современных технологий здоровьесбережения. Правительству ещё предстоит определить источник и размер финансирования на этот нацпроект.

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