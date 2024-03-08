Представители Минтруда РФ по-новому подошли к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Теперь количество заполненной квоты будет равняться группе инвалидности принятого на работу сотрудника.
- Наша задача - помочь людям с инвалидностью найти работу и профессионально реализоваться, - говорится в сообщении.
Так, например, сотрудник с первой группой инвалидности поможет организации закрыть три рабочих места.
- Предлагаем дифференцировать квоту в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан, - цитируют СМИ слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
В перспективе новые правила вступят в силу с сентября 2024 года.
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