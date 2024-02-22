Минтранс предлагает обязать перевозчиков — авиакомпании, РЖД, водный- и автотранспорт собирать дополнительные данные пассажиров, помимо тех, которые фиксируются сейчас в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности ЕГИС ОТБ. Это данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.



Первая реакция самих перевозчиков на инициативу Министрества не очень радостная. Эта мера может вступить в противоречие с законом о персональных данных. Новые правила заставят собирать информацию, которая является конфиденциальной и раскрыта быть не может без согласия пассажира. Кроме того, обработка этой информации создаст дополнительные расходы транспортным фирмам.