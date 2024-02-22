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Минтранс хочет больше информации о пассажирах
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:35

Минтранс хочет больше информации о пассажирах

Минтранс предлагает обязать перевозчиков — авиакомпании, РЖД, водный- и автотранспорт собирать дополнительные данные пассажиров, помимо тех, которые фиксируются сейчас в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности ЕГИС ОТБ. Это данные банковских карт, IP-адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли учётных записей пассажиров.

Первая реакция самих перевозчиков на инициативу Министрества не очень радостная. Эта мера может вступить в противоречие с законом о персональных данных. Новые правила заставят собирать информацию, которая является конфиденциальной и раскрыта быть не может без согласия пассажира. Кроме того, обработка этой информации создаст дополнительные расходы транспортным фирмам.

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