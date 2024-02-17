Документ, рассчитанный на развитие сельского хозяйства, получил проект поправок. В них Минсельхоз предлагает сменить стратегию, как и подход к росту сельхозпроизводства, так и к экспорту. На данный момент снижаются прогнозы по росту производства (с 3 до 1,5 процента), а также по зарубежным поставкам - сумма упала с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда.

Как говорят эксперты, сокращение экспорта будет способствовать урегулированию российских цен. Рост предложения повлечет за собой снижение внутренней стоимости продукта. Так же в ведомстве рассчитывают, что государственная поддержка сосредоточится в слаборазвивающихся сферах: генетика, селекция, молочное скотоводство и птицеводство.