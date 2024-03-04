Инициатива о предоставлении льгот российским товарам на онлайн-площадках получила поддержку от Министерства промышленности и торговли. Важно выделять отечественные товары на первые 50 позиций на виртуальных торговых площадках, отметил замминистра Виктор Евтухов.
В последней редакции законопроекта "о российской полке", которая была представлена в октябре 2023 года, содержится соответствующая норма, предлагающая внести изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".
Ведомство подчеркивает, что поддержка собственных предпринимателей — это обычная мировая практика. Виктор Евтухов настаивает на закреплении этой возможности в законе. Агрегаторы и интернет-магазины должны прежде всего распространять информацию о продаже отечественной продукции.
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