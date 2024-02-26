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На военной карте появилось два новых округа
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:28

На военной карте появилось два новых округа

Сегодня президент России Владимир Путин своим указом изменил военно-административное деление страны. На карте появились Московский и Ленинградский военные округа. Также в Южный военный округ добавились новые регионы. Таким образом произошла корректировка военно-административного деления нашей страны. Новая система вступит в силу 1 марта 2024 года.

В частности в состав Ленинградского округа, помимо самого города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вошли также Карелия, Коми, Псковская, Мурманская, Вологодская, Новгородская и также Ненецкий автономный округ. Этим же указом глава государства Северный флот лишил статуса межвидового стратегического территориального объединения.

В Московский округ, помимо самой столицы и Московской области, вошли ещё 17 прилежащих областей. В состав Южного военного округа вошли новые регионы, в том числе Крым, и отдельно Севастополь, а также, Чечня и ещё 16 регионов.

О том, что новые регионы войдут в состав Южного военного округа, стало известно ещё в феврале прошлого года после публикации обновленной карты Минобороны.

Зачем стали нужны Московский и Ленинградский военные округа ранее на коллегии Минобороны рассказал министр обороны России Сергей Шойгу — это связано с действиями НАТО, желающего нарастить вблизи наших границ свои силы.



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