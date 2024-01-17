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Россиянам предоставили расчет по суммам, которые пошли на обеспечение нацпроектов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:06

Россиянам предоставили расчет по суммам, которые пошли на обеспечение нацпроектов

Минфин РФ разместил на официальном сайте данные о тратах из федерального бюджета, направленные на реализацию национальных проектов. В результате на эти цели ушло 2,984 триллиона рублей, что составило 99,2% от плана на 2023 год.

- По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2024 года составило 99,2% от плановых бюджетных назначений, - говорится в официальном сообщении.

Работа над всеми озвученными нацпроектами началась в 2018 году. Основные направления, на которые разделили 14 проектов: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Учитывая отчет Минфина, можно смело утверждать, что работа активно ведется.

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