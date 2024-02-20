Уже более трети самолетов, которые были взяты ранее в лизинг Россией еще до начала СВО и введения санкций против нашей страны в 2022 году, выкуплено, сообщает РБК. Издание, на основе открытых данных и данных своих источников, подсчитало, что 165 самолетов выкупило наше государство у западных лессоров. Это составляент примерно 40% из тех 400 самолетов лизингодателей, что остались в нашей стране.
Деньги на выкуп воздушных судов — 300 млрд руб — выделил Фонд национального благосостояния (ФНБ). Зарезервированный на это лимит финансов уже исчерпан, по данным РБК. Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению, сообщается на сайте Минфина России.
Россия выкупает лайнеры для того, чтобы легализовать их на международном уровне. иначе говоря, для того, чтобы самолеты на арестовали при совершении международных рейсов в недружественные страны.
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