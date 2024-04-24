Поздняков рассказал о причинах появления воспаления головного мозга и о возможных последствиях этого заболевания

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков сообщил, что воспаление мозга может появиться у человека не только в результате укуса клеща, но и из-за грибов, простейших организмов и различных бактерий.
Из-за воспаления мозга человек может внезапно впасть в кому, потому что болезнь приведет к сбоям нервной деятельности, вызванных повреждением участков головного мозга.
При этом заражение через укус клеща может привести к воспалению головного мозга в 1-2% случаев. Человеку при подобном заболевании требуется клинический осмотр и целый комплекс инструментальных обследований.
Фото: https://med-atlas.ru
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