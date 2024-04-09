В исследовании афантазии, состояния, которое характеризуется отсутствием визуального воображения или внутреннего голоса, эксперты изучили тонкости и различия опытов. Они сравнили афантазию со "слепым умом", где воображаемые переживания простираются за отсутствие визуального восприятия и охватывают другие сенсорные области. Привлекая аналогии с мультиязычным мышлением, они рассказали, как люди с афантазией воспринимают мысли по-разному, воспринимая их как разнообразные внутренние языки, такие как аудиосенсации или тактильные ощущения.
Специалисты подчеркнули разнообразие среди афантазиков, демонстрируя различные способы мышления между ними. В то время как один человек испытывает в основном вербальные мысли, другой сочетает воображаемые текстуры и движения тела в планировании и творческих процессах. Они особо подчеркнули, что понимание афантазии требует признания разнообразия опытов в ее рамках, отвергая идею о единой универсальной афантазической парадигме.
Эксперты также затронули фрустрации и забавные недопонимания, которые могут возникнуть при объяснении афантазии другим. Они выделили важность признания и уважения индивидуальных опытов, а не предположение способности афантазиков воображать визуальные переживания.
Более того, специалисты представили концепцию "глубокой афантазии", при которой атипичные восприятия фактических визуальных входов сопровождают отсутствие воображаемых сенсорных переживаний. Они предлагают это различие, чтобы пролить свет на разнообразные проявления афантазии и выступают за увеличение осведомленности и исследований ее сложностей.
Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной
Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.
Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за Запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.
Ученые объяснили, почему Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле
Ученые признали, что Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле, но причины этого оставались неясными до недавних исследований, которые прояснили этот вопрос.
Ученые разработали инновационный кожный тест для выявления туберкулеза
Ученые достигли значительного прорыва в диагностике туберкулеза (ТБ), предлагая потенциальное решение для преодоления вызовов, стоящих перед текущими методами диагностики.