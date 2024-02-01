Минцифры проверяет, кто устроил сбой в рунете

Разбирательство по факту нарушения работы интернета в России начало Минцифры России, о чем сообщил его глава Максут Шадаев. Напомним, что 30 января в российском сегменте интернета были зафиксированы массовые сбои. Пользователи жаловались, что не могли зайти на сайта маркетплейсов и другие интернет-ресурсы в доменной зоне "ру".

"Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации",- заявил глава Минцифры на площадке форума Digital Almaty 2024 (цитата по "РИА Новости").

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) — это технология, которая повышает безопасность системы доменных имён (DNS).