Консульство России может быть открыто в Республике Сербской. И это может случиться уже в 2024 году. Об этом рассказал Милорад Додик в интервью газете "Известия". Ранее президен Республики Сербской, находясь в Росиси принял участие в открытии масштабного мероприятия в Татарстане — "Игры будущего". В церемонии открытии которых также участвовали главы ряда республик СНГ, дружственных к нашей стране.

Представительство России будет в Баня-Луке — фактической столице Республики Сербской, котрая является энтитетом Боснии и Герцеговины. Милорад Додик также добавил, что все необходимые решения для этого сторонами уже приняты. политик особо подчеркнул, что открыто буде не просто представительство, а именно констульство.