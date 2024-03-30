Врач Чухачева рассказала, какое молоко не стоит покупать в магазине

Врач-диетолог Ольга Чухачева из сети клиник DocMed заявила, что научные исследования не подтверждают пользу легкоусвояемого молока, содержащего особую форму белка казеина, известную как А2.

Российские производители утверждают, что это молоко более полезно для сердца, иммунной системы и кишечника. Однако Чухачева утверждает, что не существует научных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Она ссылается на обзор, опубликованный в журнале European Journal of Clinical Nutrition в 2005 году, который проанализировал 70 источников и не нашел подтверждения гипотезы о связи между формами казеина и здоровьем.

Чухачева также отмечает, что единственное исследование, которое связывало А1-форму казеина с ишемической болезнью сердца, было некачественным, и другие эксперименты на животных не подтвердидили эту гипотезу.

Врач заключает, что на данный момент нет необходимости переходить с обычного молока на молоко с А2-белком, так как отсутствуют научные обоснования его преимуществ, сообщает Газета.Ру.