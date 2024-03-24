Нутрициолог Гусакова выделила способы смягчения острой пищи во рту

Нутрициолог Вероника Гусакова предоставляет эффективные советы по снятию дискомфорта, вызванного употреблением острой пищи. Она утверждает, что "потушить пожар" во рту можно простыми продуктами, такими как молоко, йогурт, сладкие напитки или лимон.
Гусакова подчеркивает, что молоко, содержащее казеин, помогает смягчить остроту и уменьшить жжение. Она также рекомендует употребление йогурта, сметаны или кефира, так как они содержат пробиотики, восстанавливающие баланс в кишечнике и уменьшающие остроту. Кроме того, лимонный сок, благодаря своим натуральным кислотам, может помочь уменьшить чувство жжения во рту, растворяя капсаицин — вещество, вызывающее жжение. Гусакова предостерегает от чрезмерного употребления лимонного сока, чтобы избежать раздражения. Ее советы представляют собой простые, но эффективные способы справиться с дискомфортом, вызванным острой пищей, сообщает News.Ru.
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