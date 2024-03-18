Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании молочной продукции к осени 2024 года

Прогнозируется увеличение цен на 7-10%.
Лебединская отмечает, что отрасль успешно адаптировалась к некоторым вызовам, но сталкивается с необходимостью модернизации производственных мощностей, требующей значительных финансовых вложений. Сезонность также оказывает влияние на производство молока, создавая дополнительные вызовы для отрасли.
Председатель Национального молочного союза Артем Белов отмечает, что себестоимость молочной продукции для российских производителей выросла на 16% за 2023 год. Рост потребления продукции также наблюдается, в основном за счет увеличения доходов населения России. Эти факторы могут также способствовать росту цен на молоко и молочную продукцию в ближайшем будущем, сообщает Газета.Ру.
Bloomberg сообщает о растущей нехватке судов для установки морских ветряных турбин
Прогнозируется, что к 2035 году мощности морской ветроэнергетики вырастут в 5 раз, однако число судов для установки турбин не увеличивается достаточно быстро.
Карл III тяжело болен, но не умер, как сообщила официальная британская сторона
Канцелярия британского короля Карла III опровергла слухи о его смерти. 26 января престарелый король перенёс операцию на простату. В ходе операционного решения у монарха был обнаружен рак.
Исследование мозга круглых червей показало наличие "индивидуальности" в нейронной активности в самом простом мозге
Команда ученых из Токийского университета обнаружила общие черты и уникальные различия в деятельности мозга червей с использованием компьютерного моделирования на основе их мозговой активности.
Ученые разъяснили, почему мясо питона полезнее, чем говядина
Ученые из Британии, Австралии, Вьетнама и Южно-Африканской Республики провели исследование, сравнивая пользу мяса питона с привычными видами мяса, такими как говядина и свинина.