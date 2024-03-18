Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании молочной продукции к осени 2024 года

Прогнозируется увеличение цен на 7-10%.

Лебединская отмечает, что отрасль успешно адаптировалась к некоторым вызовам, но сталкивается с необходимостью модернизации производственных мощностей, требующей значительных финансовых вложений. Сезонность также оказывает влияние на производство молока, создавая дополнительные вызовы для отрасли.

Председатель Национального молочного союза Артем Белов отмечает, что себестоимость молочной продукции для российских производителей выросла на 16% за 2023 год. Рост потребления продукции также наблюдается, в основном за счет увеличения доходов населения России. Эти факторы могут также способствовать росту цен на молоко и молочную продукцию в ближайшем будущем, сообщает Газета.Ру.