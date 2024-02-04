Гастроэнтеролог высказал мнение о воздействии молока на организм

Вопрос о том, успокаивает ли молоко желудок, рассмотрен гастроэнтерологом из клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково. Молоко, несмотря на свои питательные качества, может оказывать негативное воздействие на организм. Проблемой является непереносимость лактозы у 75% людей, что вызывает неприятные симптомы. Некоторые молочные продукты также содержат высокий уровень насыщенных жиров, вредных для сердца.
Относительно воздействия на желудок гастроэнтеролог подчеркивает, что в норме желудку не требуется успокаивающее действие. При возникновении проблем, необходимо исследовать их причины, так как различные заболевания могут вызывать симптомы, требующие индивидуального подхода.
Молоко не является лекарственным препаратом, но при некоторых патологических состояниях, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), оно может временно облегчать симптомы. Важно отметить, что употребление молока также может усилить секрецию желудочного сока, негативно влияя на раздраженный желудок.
Индивидуальная реакция на молоко всегда различна, и при проблемах с желудком рекомендуется консультация с гастроэнтерологом для получения индивидуальных рекомендаций, сообщает В Татарстане.
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