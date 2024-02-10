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Борьба за мигрантов: помимо России трудовые кадры нужны еще многим странам
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

Борьба за мигрантов: помимо России трудовые кадры нужны еще многим странам

Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова заявила, что пора задуматься над привлечением в РФ трудовых мигрантов. У России появилось много конкурентов среди других стран.

- Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран, - сообщила Храмова.

На данный момент Китай и Европа на фоне России выглядят более выгодными для людей, стремящихся переехать ради работы. Поэтому РФ стоит уделить внимание привлечению специалистов, особенно квалифицированных, уверена эксперт.

Одна из мотиваций - безусловно, конкурентноспособная зарплата. Следующий пункт - полис ДМС. Пока же в целом перспективы для страны положительные.

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