Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова заявила, что пора задуматься над привлечением в РФ трудовых мигрантов. У России появилось много конкурентов среди других стран.

- Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран, - сообщила Храмова.

На данный момент Китай и Европа на фоне России выглядят более выгодными для людей, стремящихся переехать ради работы. Поэтому РФ стоит уделить внимание привлечению специалистов, особенно квалифицированных, уверена эксперт.

Одна из мотиваций - безусловно, конкурентноспособная зарплата. Следующий пункт - полис ДМС. Пока же в целом перспективы для страны положительные.