Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова заявила, что пора задуматься над привлечением в РФ трудовых мигрантов. У России появилось много конкурентов среди других стран.
- Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран, - сообщила Храмова.
На данный момент Китай и Европа на фоне России выглядят более выгодными для людей, стремящихся переехать ради работы. Поэтому РФ стоит уделить внимание привлечению специалистов, особенно квалифицированных, уверена эксперт.
Одна из мотиваций - безусловно, конкурентноспособная зарплата. Следующий пункт - полис ДМС. Пока же в целом перспективы для страны положительные.
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