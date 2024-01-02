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С седьмого января в России будут ужесточены условия принятия на работу мигрантов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:26

С седьмого января в России будут ужесточены условия принятия на работу мигрантов

Получение патента или трудоустройство в России иностранцев теперь будет еще больше связано со структурой МВД. Начиная с седьмого января 2024 года, мигранты будут обязаны заполнять форму, утвержденную ведомством.

- Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент в течение двух месяцев со дня выдачи представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент, - пишется в официальном документе.

В числе документов есть не только уведомление (кстати, его можно заполнить и от руки, и на компьютере, главное - на русском языке). К бумаге должны прилагаться копия трудового договора или соглашения на выполнение работ. Также, если есть сведения о гражданско-правовом договоре, заключенном устно, их нужно нести в уведомление.

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