Мигранты, работающие не по профилю, будут вынуждены покинуть пределы России

Пресс-служба Министерства труда сообщает, что мигрантов будут выселять, если они не будут работать по своему профилю.

В этой связи был выпущен законопроект, в котором прописано, что в рамках организованного набора мигрант будет выполнять трудовые обязанности у конкретного работодателя, который оплатил его наём.

Если мигрант, прибывший в РФ, выразил желание работать в той организации, которая не является компанией из перечня организованного набора, то мигрант должен будет покинуть РФ в течении 15 дней.

Организованный набор - это явление, зародившееся в СССР. Людей привлекали на разные строительные и прочие трудовые мероприятия в качестве рабочей силы. Иными словами организованный набор - это ситуация, когда безработный имеет право через центр занятости найти работу и переехать на новое место жительства. Там ему окажут финансовую поддержку и помогут выбрать подходящую вакансию.