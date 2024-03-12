Сегодня Минобороны России сообщило, что Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили полеты над Балтийским и Каспийским морями, сообщает ТАСС.

В качестве вооружения на борту боевых машин был авиационный комплекс "Кинжал". Экипажи МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе, а истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.

Глава ВКС России заявил, что такие полеты соответствуют международным правилам выполнены согласно условиям использования нейтрального воздушного пространства. Российские летчики дальней авиации на регулярной основе проводит полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и даже Тихого океана.

Свою эффективность гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" уже продемонстрировал в зоне спецоперации. С учетом опыта боевого применения в спецоперации, министр обороны России Сергей Шойгу поручил оперативно вносить коррективы и доработки в передовое вооружение.

Концепция боевого самолета шестого поколения уже разрабатывается. Он может поступить на вооружение в нашей стране к 2050 году.





