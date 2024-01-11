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В МИД России состоялся серьезный разговор с послом Молдавии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:44

В МИД России состоялся серьезный разговор с послом Молдавии

МИД России был вынужден вызвать посла Молдавии Лилиана Дария 10 января. Представителю республики был выражен протест, касающийся действий Кишинева - им уже присвоили статус недружественных.

- Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева, - говорится в официальном сообщении. - Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Москва обратила внимание на то, что в Молдавии отмечается политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ. Такие действия трактуются как нарушение международных обязательств в области защиты свободы слова. Проблема существует и в пересечении границы - в российском МИД напомнили о случаях дискриминации соотечественников.

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