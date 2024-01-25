МГУ им. Ломоносова отмечает Татьянин день и начинает обратный отсчет до своего 270-летия

В рамках празднования Татьяниного дня МГУ им. Ломоносова в Москве открыли стелу в виде часов с обратным отсчетом до 270-летнего юбилея университета. Ректор вуза Виктор Садовничий и две студентки, Татьяна Годило и Татьяна Иванова, дали команду на запуск таймера.
Ректор отметил, что 270-летие МГУ — это знаковое событие для отечественной высшей школы и важный праздник для Москвы и всей России. В преддверии юбилея планируется выпустить памятные медали, значки, юбилейную серебряную монету и государственные знаки почтовой оплаты.
В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров
Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств
Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.
Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам.