МГУ им. Ломоносова отмечает Татьянин день и начинает обратный отсчет до своего 270-летия

В рамках празднования Татьяниного дня МГУ им. Ломоносова в Москве открыли стелу в виде часов с обратным отсчетом до 270-летнего юбилея университета. Ректор вуза Виктор Садовничий и две студентки, Татьяна Годило и Татьяна Иванова, дали команду на запуск таймера.

Ректор отметил, что 270-летие МГУ — это знаковое событие для отечественной высшей школы и важный праздник для Москвы и всей России. В преддверии юбилея планируется выпустить памятные медали, значки, юбилейную серебряную монету и государственные знаки почтовой оплаты.