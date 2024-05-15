Между начальником ГУР Министерства обороны Украины Кириллом Будановым* и командиром Вооруженных Сил Украины Александром Сырским происходит открытое противостояние в Харькове, как сообщает британский специалист Александр Меркурис на своем канале на YouTube.



По его мнению, в настоящее время наблюдается открытый конфликт между Будановым и генералом Сырским. Вероятно, они прибыли в Харьков по отдельности с целью нормализации ситуации в соответствии со своими планами.

По данным эксперта, сейчас Вооруженные Силы Украины спешно направили подкрепление на указанный участок фронта. При этом Меркурис пояснил, что идет речь о частях, быстро сформированных из военнослужащих с разных фронтов.



Эксперт не представляет, как это может быть эффективным, как можно наладить правильную линию обороны или сформировать значительные силы для сдерживания русских, в спешке собирая такие силы из различных частей, не проходивших совместное обучение и, вероятно, не имеющих четкой структуры командования и системы управления для совместной работы.



В понедельник в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

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