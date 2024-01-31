Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму

Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
России не требуется предпринимать специальные действия в связи с этим решением. Суд признал, что политика России соответствует обязательствам по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина подала иск в январе 2017 года, обвиняя Россию в нарушении конвенции.
Министерство иностранных дел РФ отметило, что суд также подтвердил доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, хотя признал нарушение обязательств по праву на образование в части украинского языка после 2014 года. Россия высказала сомнения относительно спорного вывода о языке и подчеркнула добровольный характер выбора жителей Крыма.
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