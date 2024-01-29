На станции "Марьина Роща" зазвучат аудиозаписи с интересными фактами о метрополитене

На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро в Москве стартовал инновационный проект по аудиоинформированию, предоставляющий пассажирам увлекательные факты о метрополитене. Заместитель мэра Москвы, Максим Ликсутов, объявил о запуске пилотного проекта 29 января.
Инициатива направлена на обогащение путешественников новыми знаниями о метро и стимулирование интереса к аудиосообщениям в общественном транспорте. Тестирование начато на станции "Марьина Роща", и в случае положительного отклика пассажиров, планируется расширение проекта на другие станции.
Теперь, пребывая в вестибюле или на эскалаторе, путешественники могут узнавать интересные факты о московском метро, такие как длина самой большой станции и особенности открытия линий, сообщает Вечерняя Москва.
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